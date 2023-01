Was läuft heute? | Unsere Film-Highlights 2022

Film-Highlight: Sachertorte

In dem Film „Sachertorte“ glaubt Karl mit Nini die Liebe seines Lebens gefunden zu haben. Doch dann verliert er ihre Nummer. Er weiß nur, dass sie zu ihrem Geburtstag immer um 15 Uhr in einem bestimmten Café ist. Also macht er sich auf den Weg, von Berlin nach Wien, um dort jeden Tag auf sie zu warten. „Sachertorte“ könnt ihr jetzt bei Prime Video schauen.

Film-Highlight: Belfast

In der nordirischen Hauptstadt wächst der 9-jährige Buddy in einem typischen Arbeiterviertel auf. Doch mitten in seine Kindheit hinein platzen die Unruhen zwischen den Protestanten und der katholischen Bevölkerung. Buddys Vater will seine Familie in Sicherheit bringen, aber Buddy will die Stadt und seine Freunde nicht verlassen. In „Belfast“ dürft ihr euch unter anderem über Judi Dench und Jamie Dornan freuen. Den Film gibt’s jetzt bei Wow.

Film-Highlight: Lou

Lou lebt abgeschieden und zurückgezogen mit ihrem Hund und will nur ihre Ruhe. Als ihre Nachbarin sie um Hilfe bittet, weil ihre Tochter entführt wurde, machen sich die beiden Frauen auf, das Kind zu retten. Zwischen heftigem Unwetter und schwierigem Gelände muss Lou feststellen, dass sie eine Rolle bei der Entführung spielt, und sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Den Action-Thriller „Lou“ mit geballter Frauenpower könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.