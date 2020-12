Was läuft heute? | Unsere High- und Lowlights

Seit Ostern dieses Jahres läuft „Was läuft heute?“ nun schon, jeden Tag, meistens drei Tipps. Da war vieles dabei, vor allem viel Gutes (hoffen wir!), aber ja, zugegeben, auch ein paar Enttäuschungen.

Viel Gutes, bisschen Schrott

Geschmäcker sind auch beim Streaming so unterschiedlich, was der eine ganz leidenschaftlich durchbinged, wird beim anderen nach wenigen Minuten schon wieder angehalten. Die „Was läuft heute?“-Redaktion weiß das und hat deswegen ganz unterschiedliche Tipps in den Podcast geholt. Serien zum Streamen, Filme im linearen Fernsehen, Dokus in den Mediatheken, für alle eben etwas.

Durch den Podcast sind wir bei detektor.fm auch selbst Fan geworden, auch von Tipps, die wir so vielleicht gar nicht geschaut hätten. Und wir haben Empfehlungen geschaut, für die wir uns nun im Nachhinein in aller Form entschuldigen möchten – war auch ein bisschen Quatsch dabei, was?

Anja Bolle, Stephan Ziegert und Rabea Schloz lassen in einer Bonus-Folge ihr Serien-, Film-, und Dokujahr Revue passieren und erzählen euch, was ihnen dieses Jahr besonders gut gefallen hat und was total durchgefallen ist. Und die drei sprechen darüber, was sie sonst noch so geschaut haben – auch, wenn’s nicht in „Was läuft heute?“ empfohlen wurde.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.