Unsere Ozeane

Habt ihr schon mal Goldbrassen Tennis spielen sehen? Oder einen Handfisch, der lieber läuft, anstatt zu schwimmen? In der fünfteiligen Serie „Unsere Ozeane“ von Emmy-Preisträger und Tierfilmer James Honeyborne tauchen wir ab in die Lebenswelten der fünf Ozeane. Dabei bedienen sich die Filmemacherinnen und -macher aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und neu entwickelter Unterwasser-Filmtechnologie: von Drohnenaufnahmen bis hin zu intimen Nahaufnahmen vom Meeresboden — von allem ist was dabei. Gesprochen das ganze übrigens von Barack Obama. Alle Teile findet ihr jetzt bei Netflix.

Die Welt der Coaches

Wie werde ich reich? Was macht mich wieder ganz gesund? Und wie finde ich eigentlich das Glück? Fragen wie diese hatten wir bestimmt alle schon mal im Kopf. Sie sind das täglich Brot von mehr als 8000 Coaches, die es in Deutschland gibt. Sie versprechen Antworten und bedienen sich dabei manchmal etwas zweifelhafter Methoden. In drei Folgen schauen Rabea Westarp und Jan Stremmel hinter die Kulissen einer Welt, die manchmal gerne im Verborgenen bleiben möchte. Die drei Teile von „Die Welt der Coaches“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek schauen.

Rhythm + Flow

Es ist nicht einfach nur Musik, ein geiles Outfit oder Make-up. Nein, es ist ein ganzes Lebensgefühl — Hip Hop! Beim Netflix-Musikwettbewerb Rhythm + Flow treten Kandidatinnen und Kanditaten gegeneinander an, um nächster Rap-Star zu werden. Im Topf sind 250.000 US-Dollar. In der ersten Staffel gewann D Smoke. In der zweiten Staffel müssen die Neuen sich nun vor den Branchenstars DJ Khaled, Ludacris und Latto beweisen. Außerdem gibt’s wieder berühmte Gäste, freut euch auf Glorilla, Busta Rhymes und Remy Ma. Übrigens: „Rhythm + Flow“ gibt es auch in Frankreich, Italien und Brasilien. Alle Versionen einschließlich der neuen Staffel findet ihr jetzt bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.