Was läuft heute? | Unsere Serien-Highlights 2022

Serien-Highlight: For All Mankind

„For all Mankind“ erzählt von einer alternativen Realität, in der die Sowjetunion einen Monat vor den USA den Mond betreten hat. Die USA wollten sich aber nicht geschlagen geben und haben das Space Race mit einer Mondbasis fortgesetzt. In der dritten Staffel geht es nun um das Wettrennen zum Mars. Alle Staffeln der Weltraum-Serie „For all Mankind“ gibt’s auf Apple TV+.

Serien-Highlight: Hübsches Gesicht

In der Serie „Hübsches Gesicht“ geht es um Gigi. Eigentlich ist sie in einer glücklichen Beziehung mit ihrem Freund David. Bis der sie ohne ihr Wissen in einem Fat-Camp anmeldet. David zuliebe versucht Gigi zunächst, ein gesünderes Leben zu führen und abzunehmen. Doch ein gesünderes Leben hat nicht unbedingt etwas mit ihrem Gewicht zu tun, sondern auch mit den Beziehungen, die sie führt. „Hübsches Gesicht“ könnt ihr jetzt auf RTL+ schauen.

Serien-Highlight: Better Call Saul

Mit der sechsten Staffel „Better Call Saul“ geht das Spin-off zu „Breaking Bad“ zu Ende. In der letzten Staffel verwandelt sich der Anwalt Jimmy McGill endgültig in den skrupellosen Saul Goodman, den man schon aus „Breaking Bad“ kennt. Ihr könnt alle Staffeln „Better Call Saul“ jetzt bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.