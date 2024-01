Was läuft heute? | Unsere Serien-Highlights 2023: Heartstopper, Miracle Workers, Shrinking

Heartstopper

In der zweiten Staffel „Heartstopper“ sind Nick und Charlie endlich ein Paar. Beide schweben im siebten Himmel, doch Nick kann die Schmetterlinge im Bauch nicht ganz genießen. Denn er fühlt sich unter Druck gesetzt, sich outen zu müssen und weiß nicht so richtig, wie er es angehen soll. Die zweite Staffel „Heartstopper“ könnt ihr bei Netflix streamen. Die Dreharbeiten zur dritten Staffel sind gerade abgeschlossen.

Miracle Workers

Die vierte Staffel der Comedy-Anthologie-Serie führt in eine dystopische Wüstenwelt, die stark an „Mad Max“ erinnert. Mittendrin landen der Krieger Sid (Daniel Radcliffe) und seine Freundin Freya und lernen, mit den Verrücktheiten ihrer Mitmenschen umzugehen. Alle vier Staffeln von „Miracle Workers“ findet ihr bei WOW.

Shrinking

Dr. Paul Rhoades (Harrison Ford) ist ein renommierter Therapeut, der aber wegen seiner Parkinson-Erkrankung darüber nachdenken muss, was mit seiner Praxis passieren soll. Sein Schützling Jimmy (Jason Segel) würde sich perfekt dafür eignen, die Geschäfte zu übernehmen. Der hat aber gerade gut mit sich zu tun und fängt an, ungefiltert zu sagen, was er denkt. Damit hilft er nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Patientinnen und Patienten. Doch nicht alle sind von seiner neuen Methode so überzeugt. „Shrinking“ könnt ihr bei Apple TV+ sehen. Eine zweite Staffel ist in Planung.

Was läuft heute?

