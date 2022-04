Bild: Unsere wunderbaren Nationalparks mit Barack Obama. | © Netflix

Was läuft heute? | Unsere wunderbaren Nationalparks, The Roads Not Taken, Percy

Fünf Nationalparks, fünf Kontinente

Barack Obama zeigt uns in „Unsere wunderbaren Nationalparks“ die schönsten Nationalparks der Erde, in „The Roads Not Taken“ lebt ein demenzkranker Vater in seiner Vergangenheit und in „Percy“ kämpft ein einfacher Bauer vor Gericht gegen den Weltkonzern Monsanto.