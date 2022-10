Was läuft heute? | Unsolved Mysteries, Rick and Morty, Vigil – Tod auf hoher See

Unsolved Mysteries — Staffel 3

„Unsolved Mysteries“ geht in die dritte Staffel. In der Serie geht es um ungelöste Todesfälle, Menschen, die auf rätselhafte Art und Weise verschwunden sind und um paranormale Aktivitäten. In der neuen Staffel geht es unter anderem um eine Geistersichtung nach einem Tsunami in Japan. Ihr könnt die dritte Staffel von „Unsolved Mysteries“ jetzt bei Netflix schauen.

Rick and Morty — Staffel 6

Jetzt gibt es die neuste Staffel „Rick and Morty“ auch in der deutschen Synchronisation. Darin reist der verrückte Wissenschaftler Rick Sanchez wieder mit seinem Enkel Morty durch das Universum und erlebt verrückte Abenteuer. Man erfährt in der sechsten Staffel aber auch mehr über Ricks Vergangenheit. Die sechste Staffel „Rick and Morty“ könnt ihr jetzt in der deutschen Synchronisation bei WOW sehen.

Vigil — Tod auf hoher See

In der britischen Serie „Vigil — Tod auf hoher See“ verschwindet ein schottischer Fischtrawler und ein Mann stirbt an Bord eines Atom-U-Boots. Die Polizistin Amy Silva soll herausfinden, ob die beiden Fälle zusammenhängen und was es damit auf sich hat. Doch Silva kann kaum ungestört ihren Job erledigen, ohne das sich dabei Politiker und Geheimdienste einmischen. Die erste Staffel „Extreme Rage“ gibt es jetzt in der ZDF-Mediathek.

