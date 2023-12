Was läuft heute? | Unter Druck, Die geheime Welt der Superreichen, 3 Zimmer, Küche, Schimmel

Unter Druck — Das US-Team für die Fußball-WM der Frauen

Nach zwei WM-Titeln ist der Druck für die amerikanischen Fußballspielerinnen groß, denn 2023 winkt schon die nächste Weltmeisterschaft. Doch nicht nur auf dem Platz warten auf das Team einige Herausforderungen und harte Trainingseinheiten, auch abseits haben Profi-Sportlerinnen, wie Alex Morgan und Megan Rapinoe, mit einigen Hürden zu kämpfen. Die vierteilige Doku „Unter Druck — Das US-Team für die Fußball-WM der Frauen“ wirft ab heute auf Netflix einen Blick hinter die Kulissen.

Die geheime Welt der Superreichen: Das Milliardenspiel

In Deutschland gibt es aktuell 237 Milliardäre. Doch die reden nicht gerne öffentlich über ihr Geld und ihre Mittel. Die Doku „Die geheime Welt der Superreichen“ will den vielen Geheimnissen etwas auf die Spur kommen und sucht das Gespräch mit Unternehmern und Investoren. Ihr könnte euch das ganze heute um 20.15 Uhr im ZDF anschauen oder sucht euch die Doku schon vorher direkt in der ZDF-Mediathek heraus.

3 Zimmer, Küche, Schimmel

In den Ecken kriecht der Schimmel hoch und in den Vorgärten stapelt sich der Müll. Was eigentlich aussieht wie unbewohnbare Immobilien, ist für viele Bewohnerinnen und Bewohner harte Realität. Warum sich niemand um die mietenden Familien und Personen kümmert, seht ihr in „3 Zimmer, Küche, Schimmel“ in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

