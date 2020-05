Was läuft heute? | Unterwegs nach Cold Mountain, Zama, Rettet Flora

Unterwegs nach Cold Mountain

Heute würde wahrscheinlich niemand mehr geduldig drei Jahre auf einen Menschen warten, den er gerade mal ein paar Tage kennt. 1860 war das wohl noch anders: Da lernt die Pfarrerstochter Ada den Handwerker Inman am Vorabend des amerikanischen Bürgerkrieges kennen. Doch dann muss Inman in den Krieg ziehen und eine Liebe per Post entwickelt sich – so jedenfalls der Plot von “Unterwegs nach Cold Mountain”. Zu sehen gibt’s das heute Abend um 20:15 Uhr auf Arte oder in der Mediathek.

Zama

Don Diego de Zama, Offizier der spanischen Krone, ist vor kurzem Vater geworden und möchte sich in die nächstgrößere Stadt der Kolonie Argentinien versetzen lassen. Dafür braucht er allerdings die Unterstützung des Gouverneurs. Mit feinsinnigem Witz zeigt Regisseurin Lucrecia Martel in “Zama” die Widersprüche des Kolonialismus auf. Herausgekommen ist ein bittersüßer Film, der von den Kritikern und Filmfestspielen geliebt wurde. Zu sehen ab heute auf MUBI.

Rettet Flora. Die Reise ihres Lebens



Und zum Schluss noch ein Tipp für die jüngeren Zuschauer: eine Geschichte über die Elefantendame Flora, die zu alt für Zirkusauftritte geworden ist und nun eingeschläfert werden soll. Aber keine Sorge, der Film ist für Kinder geeignet. Den süßen Film über ein mutiges Mädchen und seine dickhäutige Freundin kann man sich auf Amazon Video anschauen.

