Was läuft heute? | Upload, The Last Days of Ptolemy Grey, The Adam Project

Upload

In der Serie „Upload“ kann man sein Bewustsein nach dem Tod in eine digitale Welt hochladen. Eigentlich sollte das digitale Leben in Lakeview wie im Paradis sein. Für den App-Entwickler Nathan wird das virtuelle Nachleben aber zum Spießrutenlauf, nachdem sich seine Ex Ingrid auch nach Lakeview hochladen lässt. Schließlich hat er sich dort gerade erst in seinen persönlichen Engel Nora verliebt. Ihr könnt die zweite Staffel von „Upload“ jetzt auf Amazon Prime Video sehen.

The Last Days of Ptolemy Grey

In der Serie „The Last Days of Ptolemy Grey“ geht es um den 91-jährigen Greis Ptolemy. Seine Demenz nimmt ihm zunehmend seine Erinnerungen. Es gibt aber eine Therapie, die ihm sein Gedächtnis zurückbringen soll. Ptolemy nimmt diese Chance wahr, um einem Familiengeheimnis auf den Grund zu gehen. Er muss sich allerdings beeilen, da seine Erinnerungen langsam wieder verschwinden. Das Drama basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Walter Mosley, der auch an der Produktion beteiligt war. Ihr könnt „The Last Days of Ptolemy Grey“ jetzt bei Apple TV+ streamen.

The Adam Project

Ryan Reynolds spielt in „The Adam Project“ den Kampfpiloten Adam aus der Zukunft. In der Gegenwart trifft er auf sein 13-jähriges Ich, mit dem er die Zukunft retten muss. Zusammen müssen die beiden aber erst einmal ihren Vater ausfindig machen, der in der in der Gegenwart des jüngeren Adam gerade erst verstorben ist. Shawn Levy, der unter anderem auch „Stranger Things“ gemacht hat, ist bei „The Adam Project“ für die Regie verantwortlich. Ihr könnt „The Adam Project“ jetzt bei Netflix schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.