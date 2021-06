Was läuft heute? | Upright, Mrs. Taylor’s Singing Club, Isle of Dogs

Upright

Als Lucky Flynn mitten auf seinem Roadtrip quer durch Australien auf die rebellische Teenagerin Meg trifft, will er sie so schnell wie möglich wieder loswerden. Trotzdem setzt sie sich in sein Auto und gemeinsam erlebt das ziemlich ungewöhnliche Duo witzige und spannende Abenteuer auf ihrer Reise. Was das ganze mit einem Klavier zu tun hat, erfahrt ihr in der Serie „Upright“ heute Abend auf ONE oder in der ARD-Mediathek.

Mrs. Taylor’s Singing Club

Frauen, deren Männer in der Army sind, leben in ständiger Angst vor dem nächsten Anruf oder der Türklingel und den damit verbundenen schlechten Nachrichten. Um sich davon ein wenig abzulenken, gründet Kate Taylor mit den Frauen auf der Militärbasis einen Chor. Nach ein paar Startschwierigkeiten bekommen sie eine Einladung zu einem großen Auftritt im Fernsehen. Doch das macht die ganze Sache nicht unbedingt einfacher. „Mrs. Taylor’s Singing Club“ läuft jetzt auf Amazon Prime Video.

Isle of Dogs

Als Ataris Hund Spots gemeinsam mit anderen Hunden auf einer Insel weggesperrt wird, ist ihm eines sofort klar: Er muss zu ihm fliegen und ihn zurückholen. Doch die Insel ist groß und gefährlich. Zum Glück hilft ihm ein Rudel anderer Hunde – koste es, was es wolle. Den Stop-Motion-Film „Isle of Dogs“ könnt ihr jetzt auf Netflix anschauen.

Was läuft heute?

