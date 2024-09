US-Wahl: Die Macht der Stars und Milliardäre

Jede Stimme zählt gleich in einer Demokratie. So haben wir es in der Schule gelernt und das stimmt auch. Doch die Dokumentation „US-Wahl: Die Macht der Stars und Milliardäre“ zeigt, dass es Menschen in den USA gibt, die noch etwas viel Mächtigeres haben als eine Stimme — und zwar Geld. Können sie mit ihrem Geld und ihrer Macht die Präsidentschaftswahl 2024 beeinflussen? Und wenn ja, wie? Das könnt ihr in der Dokumentation „US-Wahl: Die Macht der Stars und Milliardäre“ herausfinden, die ihr jetzt in der ZDF-Mediathek schauen könnt.

All eure Gesichter

Der Spielfilm „All eure Gesichter“ zeigt das System der „Restorative Justice“ in Frankreich. Eine Form der Mediation, bei der Betroffene von Straftaten in professioneller Begleitung auf ihre Täter treffen. In dem Film treffen Betroffene von Gewaltdelikten, Raubüberfällen, Diebstählen und einer Inzestvergewaltigung die Menschen, die ihnen das angetan haben. „All eure Gesichter“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

Natur im Wandel

Die Natur findet immer einen Weg. Das zeigt die Dokumentation „Natur im Wandel“. Naturkatastrophen sind manchmal auch die Quelle neuen Lebens. Doch der Mensch verändert die Natur um sich herum in kürzestem Zeitraum so sehr, wie es bisher noch nie passiert ist. Kann sich der Planet auch von diesem radikalen Wandel erholen? „Natur im Wandel“ könnt ihr jetzt bei RTL+ sehen.

Was läuft heute?

