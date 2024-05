Was läuft heute? | Väter allein zu Haus, Plötzlich Papa, Dads

Väter allein zu Haus

Gerd, Mark, Andreas und Timo haben alle etwas gemeinsam: Sie haben Kinder, die bald in die Schule kommen. Damit bricht für alle vier Väter auch eine neue Zeit an, denn ab jetzt sollen sie sich um die Kinder kümmern, während sich die Mütter beziehungsweise Partner auf Job und Karriere konzentrieren. Dass das nicht so einfach wird, ist klar. Alle vier Filme der Reihe „Väter allein zu Haus“ findet ihr in der ARD-Mediathek.

Plötzlich Papa

Samuel (Omar Sy) lebt frei von Sorgen am Strand von Südfrankreich — bis eines Tages seine Ex-Affäre Kristin vor ihm steht und ihm ein Baby in den Arm drückt. So schnell wie Kristin auftaucht, ist sie auch schon wieder weg. Panisch fliegt Samuel mit seiner neuen Tochter nach London, um die verschwundene Mutter zu finden. Die Tragikomödie „Plötzlich Papa“ könnt ihr auf Netflix streamen.

Dads

Vater zu sein, bringt viele an ihre Grenzen und führt aber auch zu irrwitzigen Situationen. Davon können unter anderem Jimmy Fallon oder Neil Patrick Harris ein Lied singen. Für die Doku „Dads“ durften die Hollywood-Größen erklären, was es bedeutet, ein Vater zu sein. Regisseurin Bryce Dallas Howard hat sich aber auch in ihrer eigenen Familie nach einer Antwort umgehört. Ihr könnt die „Dads“ auf Apple TV+ anschauen.

