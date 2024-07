Verschwunden in die Nacht

In dem Film „Verschwunden in die Nacht“ geht es um Elena und Pietro. Sie waren ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder, doch jetzt leben sie getrennt und streiten sich um das Sorgerecht. Nachdem ihre Kinder entführt werden, wirft Elena ihrem Ex vor, an der Entführung schuld zu sein. Doch es hilft alles nichts. Sie müssen sich zusammentun, um ihre Kinder zurückzubekommen. „Verschwunden in die Nacht“ könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

Divorce in the Black

Dallas behandelt seine Frau Ava in dem Film „Divorce in the Black“ sehr respektlos. Manchmal wird er sogar gewalttätig. Viel zu lange bleibt Ava trotzdem an seiner Seite. Als sie es dann doch schafft, sich von Dallas zu trennen, fängt er an sie zu stalken und zu terrorisieren. „Divorce in the Black“ gibt es jetzt bei Prime Video.

Skatergirls: Get Up

Die beiden Zwillingsschwestern Alex und Juli wollen in dem Film „Skatergirls: Get Up“ große Karriere als Skaterinnen machen. Dafür gründen sie mit ihren Freundinnen Nia und Ewa die Skate-Crew „Get Up“. Sie wollen mit ihrer neuen Crew an einem Skate-Wettbewerb teilnehmen, doch innerhalb der Gruppe gibt es immer wieder Stress. Ihr könnt „Skatergirls: Get Up“ jetzt bei WOW sehen.

