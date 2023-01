Bild: Vikings Valhalla | © Netflix

Was läuft heute? | Vikings: Valhalla, Minamata, Das Klima und die Reichen

Die Männer aus dem Norden

In „Vikings: Valhalla“ müssen zwei Männer aus ihrer Heimat fliehen, weil ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt ist. In „Minamata“ geht es um die Geschichte hinter einem der bekanntesten Fotos der Welt und in „Das Klima und die Reichen“ geht es um den Einfluss, den Superreiche auf die Klimakatastrophe haben.