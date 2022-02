Was läuft heute? | Vikings: Valhalla, Normaloland, Der fantastische Mr. Fox

Vikings: Valhalla

„Vikings: Valhalla“ ist das Sequel der erfolgreichen Wikinger-Serie „Vikings“. Die Story spielt etwa hundert Jahre nach dem Ende von „Vikings“. Eine neue Wikinger-Generation beherrscht die nordischen Gebiete. Doch die Kämpfe um Ländereien entfachen mit dem Tod eines kinderlosen, englischen Königs erneut. Wie schon in „Vikings“, erzählt auch „Vikings: Valhalla“ die Geschichte historisch wichtiger Wikinger-Persönlichkeiten lose nach. „Vikings: Valhalla“ ist jetzt bei Netflix verfügbar.

Normaloland

Eine fiktive Kleinstadt in Deutschland. Menschen mit schrulligen Eigenheiten, die als „typisch deutsch“ zu erkennen sind. In „Normaloland“ werden so einige Macken der Deutschen auf satirische Weise aufs Korn genommen. Wer sich traut, einen Spiegel vor die eigene Nase zu halten, der findet die fünfteilige Mini-Serie „Normaloland“ ab heute in der ZDF-Mediathek.

Der fantastische Mr. Fox

Im Familienfilm „Der fantastische Mr. Fox“ muss ein Fuchs all seinen Mut zusammennehmen, um industrielle Farmer von seinem Bau fernzuhalten und seine Familie zu schützen. In verzwickten Lagen lernt der leicht selbstverliebte Hauptprotagonist nicht nur neue Freunde kennen. Der Stop-Motion-Animationsfilm kann jetzt bei Disney+ gestreamt werden.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.