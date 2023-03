Was läuft heute? | Villeneuve & Pironi, Die katholische Krise und die Frauen, Du bist es

Villeneuve & Pironi

In der Dokumentation „Villeneuve & Pironi“ geht es um die beiden Formel-1-Fahrer Gilles Villeneuve und Didier Pironi. Nachdem Pironi seinem Teamkollegen Villeneuve in der letzten Runde den Sieg nimmt, werden aus den beiden erbitterte Feinde. Zwei Wochen später versucht Villeneuve, die Zeit seines Teamkollegen zu schlagen und verunglückt dabei tödlich. Wenn ihr herausfinden wollt, wie es so weit kommen konnte, könnt ihr „Villeneuve & Pironi“ jetzt bei WOW schauen.

Die katholische Krise und die Frauen

In der Doku „Die katholische Krise und die Frauen“ werden Frauen begleitet, die nicht nur in der katholischen Kirche aktiv sind, sondern auch aktiv etwas verändern wollen. Sie setzen sich für mehr Rechte für Frauen ein und stoßen dabei immer wieder auf harten Widerstand. „Die katholische Krise und die Frauen“ gibt es jetzt in der ARD-Mediathek.

Du bist es

In der spanischen Komödie „Du bist es“ geht es um Javier. Einen Junggesellen, der ein besonderes Talent hat: Immer wenn er eine Frau küsst, sieht er, wie sich die Zukunft mit ihr abspielen würde. Was nach einem Segen klingt, wird zum Fluch für ihn. Denn wegen seiner Superkraft schafft er es nicht, eine vernünftige Beziehung zu führen. Ihr könnt „Du bist es“ jetzt bei Netflix sehen.

Was läuft heute?

