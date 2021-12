Was läuft heute? | Voir: Filmkunst in der Moderne, The Hot Zone: Anthrax, Wir können nicht anders

Voir: Filmkunst in der Moderne

Filmliebhaber blicken auf die großen Szenen von Blockbustern der Moderne. Filme, die die Filmwelt verändert haben, und Szenen, die bis heute im Gedächtnis geblieben sind. „Voir: Filmkunst in der Moderne“ ist ein Film über Filme. Von Filmliebhabern für Filmliebhaber. Es ist ein Lehrstück für Cineasten und ein Dokumentarfilm, der die Art, wie man Filme guckt, verändert. „Voir: Filmkunst in der Moderne“ ist auf Netflix zu sehen.

The Hot Zone: Anthrax

Die Miniserie „The Hot Zone“ war die erfolgreichste fiktionale Produktion von National Geographic. Die erste Staffel der Serie thematisiert den Ausbruch des Ebola-Virus Ende der 80er-Jahre. Auch wenn es genug Material geben würde, basiert die zweite Staffel der Miniserie nicht auf einer Pandemie, sondern auf den FBI-Ermittlungen rund um die Anthrax-Giftanschläge im Jahr 2001. „The Hot Zone: Anthrax“ ist jetz auf Disney+ verfügbar.

Wir können nicht anders

Detlev Bucks Film steigert sich von einer Provinzkomödie immer weiter zu einem Gangsterfilm und lässt sich schwer auf ein Genre festlegen. Samuel (Kostja Ullmann) fährt mit seiner neuen Freundin Edda (Alli Neumann) in ihre alte Heimat in die Provinz. Doch Samuel vereitelt einen Mord und der romantische Ausflug eskaliert und entpuppt sich schon bald als ein actiongeladener Thriller. “Wir können nicht anders” könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.