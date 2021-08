Was läuft heute? | Walk The Line, Der mit dem Wolf tanzt, Bob Ross: Glückliche Unfälle, Betrug und Gier

Walk The Line

Kurz vor ihrem Tod haben Johnny Cash und June Carter die Schauspieler abgesegnet, die sie in der Verfilmung ihres Lebens verkörpern sollen. Und mit Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon haben sie eine so gute Entscheidung getroffen, dass die Cash-Verfilmung „Walk the Line“ gleich mehrere Oscars abgestaubt hat. Sehen könnt ihr das Biopic „Walk the Line“ jetzt bei Disney+.

Der mit dem Wolf tanzt

Noch bevor Kevin Costner mit „Waterworld“ – sagen wir mal – gemischten Erfolg hatte, startete er sein Debüt als Regisseur und gleichzeitig Schauspieler im Western-Epos „Der mit dem Wolf tanzt“. Darin spielt er einen Offizier der Nordstaaten während des amerikanischen Bürgerkriegs, der mit den amerikanischen Ureinwohnern Freundschaft schließt. Zu sehen ist „Der mit dem Wolf tanzt“ jetzt in der Arte-Mediathek.

Bob Ross: Glückliche Unfälle, Betrug und Gier

Als ikonischer TV-Landschaftsmaler hat Bob Ross Generationen von Zuschauern mit seiner ruhigen Stimme sanft in den Schlaf begleitet. Jetzt behauptet ein Netflix-Trailer, dass es um den verstorbenen Maler ein dunkles Geheimnis gebe. Ob es sich dabei um einen geschickten Marketing-Gag handelt oder doch etwas dran ist, das könnt ihr in der Doku „Bob Ross: Glückliche Unfälle, Betrug und Gier“ jetzt auf Netflix selber herausfinden.

