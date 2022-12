Bild: Walt Disney – Der Zauberer | © Disney

Was läuft heute? | Walt Disney – Der Zauberer, New York, New York, Treason

Von großen und geplatzten Träumen

In unseren Doku-Tipps geht es in „Walt Disney – Der Zauberer“ um die vielen Gesichter des Freigeists Walt Disney und „New York, New York“ beschäftigt sich mit den Menschen in der Stadt, die niemals schläft. Außerdem muss MI6-Agent Adam alles tun, um in der Mini-Serie „Treason“ seine Unschuld zu beweisen.