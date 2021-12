Was läuft heute? | WandaVision, Noch nie in meinem Leben, Schlafschafe

WandaVision

Bisher haben eher große Blockbuster die Marvel-Welt beherrscht. Doch nun kommt eine Sitcom im Retro-Look. So fängt diese Serie zumindest an. Wanda (Elisabeth Olsen) und ihr Ehemann Vision (Paul Bettany) führen ein – zumindest für ihre Verhältnisse – normales Leben. Aber langsam wird ihnen bewusst, dass sie gar nicht wissen, warum sie hier sind und woher sie kommen. „WandaVision“ läuft auf Disney+.

Noch nie in meinem Leben

Devi will endlich leben – und zwar so wie eine typische US-amerikanische Teenagerin. Aber das ist nicht so einfach, wenn man eher Außenseiterin und Streberin ist und noch dazu eine ziemlich konservative Mutter hat. Mithilfe ihrer Freundinnen klappt es dann aber doch ganz gut. Sogar so gut, dass sie sich zwischen zwei Jungs entscheiden muss. Wen sie wählt, seht ihr in der zweiten Staffel von „Noch nie in meinem Leben“ auf Netflix.

Schlafschafe

Lars ist überfordert: Seine Frau Melanie schraubt die Feuermelder ab, weil sie Angst hat, von ihnen ausspioniert zu werden. Ihren gemeinsamen Sohn Janosch will sie nicht mehr zur Schule schicken, weil er dort eine Maske tragen muss, die sie für gesundheitsgefährdend hält. Ihren Mann, der diese Überzeugungen nicht teilt, bezeichnet sie als Schlafschaf. Wie die junge Familie damit umgeht, dass Melanie plötzlich an Verschwörungsmythen glaubt, seht ihr in der Serie „Schlafschafe“ in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

