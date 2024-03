Bild: The Reluctant Traveler | Apple TV+

Was läuft heute? | Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, The Reluctant Traveler, The Gentlemen

Reisen wider Willen

Bei Apple TV+ schnappt sich Eugene Levy in „The Reluctant Traveler“ erneut seinen Reisekoffer und macht sich auf den Weg nach Europa. Auf Wow fragt sich ein Junge: „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“, und Guy Ritchie nimmt uns in der Netflix-Serie „The Gentlemen“ mit in eine Welt voller Maßanzüge und Gewalt.