Was läuft heute? | War Sailor, Picasso ohne Legenden, Königin

War Sailor

In „War Sailor“ wollen die beiden norwegischen Seemänner Alfred und Sigbjørn eigentlich nur für einige Wochen auf See arbeiten, um ihre Familienbudgets aufzubessern. Doch der Zeitpunkt ist denkbar schlecht, denn während sie mitten auf dem Atlantik sind, bricht der Zweite Weltkrieg aus. Ihr Schiff befindet sich genau auf der maritimen Front und sie müssen von einem Moment auf den nächsten um ihr Leben fürchten. Auch ihre Familien auf dem Festland müssen sich vor dem Krieg in Sicherheit bringen und es ist unklar, ob sie einander je lebend wiedersehen werden. „War Sailor“ findet ihr ab heute bei Netflix.



Picasso ohne Legenden

„Picasso ohne Legenden“ ist eine Dokumentation aus dem Jahr 2022, die mit einigen Mythen um den berühmten Maler aufräumt. Die Doku läuft als Teil eines ganzen Picasso-Thementages, den arte dem Künstler kurz vor dessen 50. Todestag widmet. Dabei erhalten auch kritische Stimmen zu Picasso Raum, zum Beispiel Kritik an seinem Umgang mit Frauen. „Picasso ohne Legenden“ könnt ihr jetzt in der arte-Mediathek streamen, der Thementag läuft den ganzen Tag im TV.

Königin



In „Königin“ hat die Hauptfigur Anne eigentlich alles, was man sich vom Leben wünschen kann: Sie hat eine wunderbare Familie, lebt in einem schicken Haus und ist in ihrem Job als Anwältin sehr erfolgreich. Doch es gibt etwas, das ihr fehlt. Was das genau ist, erkennt sie erst, als ihr 16-jähriger Stiefsohn mit ins Haus einzieht. Anne fühlt sich nach langer Zeit wieder begehrt und verliebt sich in ihn. Der Rest der Familie darf von dieser Affäre natürlich auf keinen Fall erfahren. Das dänische Drama „Königin“ könnt ihr ab heute in der ARD-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.