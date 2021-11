Was läuft heute? | Warten auf’n Bus, Minari – Wo wir Wurzeln schlagen, Wetten, dass…?

Warten auf’n Bus

Hannes und Ralle sind Mitte Vierzig, arbeitslos und haben in ihrem Leben schon so einiges erlebt. Das erzählen sie sich, während sie irgendwo im Nirgendwo auf den Bus warten. Dabei beschäftigen sie Themen wie Gentrifizierung, die neue Tesla Fabrik in Brandenburg und natürlich auch die Liebe. Bei letzterem Thema steht ihnen die Busfahrerin Kathrin in ihren Zigarettenpausen mit Rat und Tat zur Seite. Die zweite Staffel von „Warten auf’n Bus“ gibt es jetzt in der ARD Mediathek.

Minari – Wo wir Wurzeln schlagen

Um ihren Kindern ein gutes Leben ermöglichen zu können, verlassen Jacob und Monica ihre Heimat Südkorea und ziehen in die USA. Dort erfüllt sich Jacob den Traum von einer eigenen Farm. Die Arbeit bringt nicht sonderlich viele Erträge ein und auch in der Ehe von Monica und Jacob fängt es an zu kriseln. Um sie zu unterstützen kommt Monicas Mutter Soonja aus Südkorea und zieht in das Zimmer ihres kleinen Enkels David ein. Doch der findet das alles gar nicht gut, denn Soonja ist ganz anders als die Großmütter seiner amerikanischen Freundinnen und Freunde. Das Familiendrama „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“ ist jetzt auf Prime Video abrufbar.

Wetten, dass …?

Thomas Gottschalk, der „Wetten, dass …?“ moderiert – und das in diesem Jahr? Es klingt unwirklich, ist aber wahr: „Wetten, dass …?“ feiert sein Comeback, zumindest für einen Abend. Anlässlich des 40. Geburtstags der Spielshow, gibt es eine Neuauflage der Sendung. Mit dabei sind neben Thomas Gottschalk auch Michelle Hunziker und prominente Stars wie Joko und Klaas, Helene Fischer und sogar ABBA. „Wetten, dass …?“ läuft heute Abend um 20.15 Uhr im ZDF.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.