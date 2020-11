Bild: We are the Champions | Netflix

Was läuft heute? | We are the Champions, Menschen am Sonntag, Nerve

Von Käse und Knochenbrüchen

Käserennen, Hundetanz und Froschweitsprung: Diese und noch weitere außergewöhnliche Wettbewerbe gibt’s bei „We are the Champions“. Ganz ruhig geht es in „Menschen am Sonntag“ zu. In „Nerve“ stellt sich jeder die Frage: Bist du Watcher oder bist du Player?