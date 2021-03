Was läuft heute? | We Are Who We Are, Tatort, Euphoria

We Are Who We Are

Fraser und Caitlin lernen sich auf einer US-Militärbasis in Italien kennen, denn ihre Eltern sind dort stationiert. Nach und nach freunden sich die beiden 14-Jährigen an und stellen sich gemeinsam den Krisen des Heranwachsens – besonders als Caitlin klar wird, dass sie möglicherweise gar nicht ist, wer sie glaubte zu sein. Alle acht Folgen von „We Are Who We Are“ könnt ihr jetzt auf Starzplay streamen.

Tatort: Borowski und die Angst der weißen Männer

In der Nähe eines beliebten Clubs in Kiel wird die Leiche einer Frau gefunden. Die Ermittlungen führen Kommissar Klaus Borowski und seine Kollegin Mila Sahin tief in die Incel-Community und die rechte Szene. Um das komplexe Thema angemessen abzubilden, hat sich das Tatort-Team unter anderem bei Veronika Kracher informiert, die zu Incels und Rechtsterrorismus forscht. Den neuen Tatort gibt es um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD-Mediathek zu sehen.

Euphoria, Sonderfolgen

Während wir auf die coronabedingt verschobene zweite Staffel der HBO-Hitserie noch warten müssen, hat Regisseur Sam Levinson sich entschlossen, den beiden Protagonistinnen jeweils eine Sonderfolge zu widmen. Nachdem Rue und Jules im Staffelfinale aufwühlende Entwicklungen durchgemacht haben, müssen sie diese in den beiden neuen Episoden erst einmal verarbeiten. Auf SkyTicket könnt ihr ihnen dabei zusehen – jetzt auch auf Deutsch.

