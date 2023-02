Was läuft heute? | We Have a Ghost, Derby Girl, Drift – Partners in Crime

We Have a Ghost

In „We Have a Ghost“ geht es um eine Familie, die in ein von einem Geist bewohntes Haus zieht. Nachdem die Familie feststellt, dass der Geist harmlos ist, schlagen sie mit viralen Videos Profit aus ihrem neuen Mitbewohner, den sie Ernest taufen. Die Probleme beginnen allerdings, nachdem sie mehr über Ernest erfahren wollen und die CIA ihnen deshalb auf den Fersen ist. „We Have a Ghost“ könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

Derby Girl — Staffel 2

In der französischen Serie „Derby Girl“ geht es um Lola. Sie ist eine gescheiterte Eiskunstläuferin und will im Roller Derby eine zweite Karriere starten. Es läuft allerdings nicht alles ganz rund. Erst schließt sie sich dem schlechtesten Team Frankreichs an und dann verhängt die Bürgermeisterin ihrer Stadt auch noch ein Roller-Derby-Verbot. Doch Lola und ihr Team sind vom Ehrgeiz gepackt und wollen es trotzdem an die Spitze des französischen Roller Derbys schaffen. Die zweite Staffel „Derby Girl“ gibt es jetzt in der ZDF-Mediathek.

Drift — Partners in Crime

Die Serie „Drift — Partners in Crime“ dreht sich um die Brüder Ali und Leo, die sich seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Ali arbeitet für das Kommissariat für Operative Maßnahmen in München und Leo als Ermittler für das Landeskriminalamt Leipzig. Als sie auf eine internationale Verschwörung stoßen, führt das Schicksal sie wieder zusammen. Um es mit einer übermächtigen Organisation aufzunehmen, müssen Ali und Leo ihre Differenzen überwinden und sich auf eine gefährliche Reise begeben. Ihr könnt „Drift — Partners in Crime“ jetzt bei WOW streamen.

