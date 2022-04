Was läuft heute? | We Own This City, Stichtag, Medikamentenmangel – Profitgier mit Todesfolge

We Own This City

Nach dem Tod von Freddie Gray 2015 protestieren Tausende Menschen in den Straßen der Stadt. Freddie Gray ist Schwarz und starb in Polizeigewahrsam, die angeklagten Polizisten erhalten einen Freispruch. Gleichzeitig schlagen Drogenhandel und Gewalt um sich. Eine zivile Polizeieinheit unter der Leitung von Wayne Jenkins wird ins Feld geschickt. Was eigentlich ein „War on drugs“ sein soll, gerät langsam aus den Fugen und entpuppt sich als Korruptions-Skandal. Die Mini-Serie „We Own This City“ nach wahren Begebenheiten könnt ihr ab jetzt mit eurem Sky Ticket streamen.

Stichtag

Erwachsenwerden ist gar nicht so leicht, das weiß auch die Clique rund um Aleks und Emi. Auch in der zweiten Staffel der Coming-of-Age-Serie „Stichtag“ stehen Sexualität, Drogen und Gewalt unter den Jugendlichen im Mittelpunkt. Warum sind Beziehungen so kompliziert und wo zur Hölle soll das Geld für die Autoreparatur für den geschrotteten Maybach von Rapper Haftbefehl herkommen? Es geht rasant weiter in der zweiten Staffel von „Stichtag“, die ihr ab jetzt bei Joyn streamen könnt.

Medikamentenmangel – Profitgier mit Todesfolge

Wenn Beatmungsgeräte fehlen oder Schmerzmittel knapp werden, hat das lebensbedrohliche Folgen für kranke Menschen. Schon seit über einem Jahrzehnt sind Medikamente weltweit knapp. Grund dafür ist auch das Profitdenken großer Pharmaunternehmen. Das kann Leben und die Gesundheit von Menschen dramatisch beeinflussen. Die Arte-Doku „Medikamentenmangel – Profitgier mit Todesfolge“ beleuchtet die Hintergründe der komplexen Arzneimittelwirtschaft. Streamen könnt ihr die jetzt in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

