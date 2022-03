Was läuft heute? | WeCrashed, Human Resources, Im Dutzend noch billiger

WeCrashed

In der Drama-Serie „WeCrashed“ schlüpfen die beiden Oscar-Prämierten Anne Hathaway und Jared Leto in die Rollen vom Ehepaar Rebekah und Adam Neumann. Gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Miguel McKelvey haben sie das Start-up „WeWork“ aufgebaut, das innovative Bürokonzepte verkauft. „WeCrashed“ basiert auf der wahren Geschichte über den rasanten Erfolg und plötzlichen Absturz der Firma. Streamen könnt ihr „WeCrashed“ ab jetzt bei AppleTV+.

Human Resources

Die erfolgreichen Animationsserie „Big Mouth“ bekommt ein Spin-off. Auch in „Human Resources“ dreht sich alles um Liebe, Drama und hormonelle Ausbrüche. Mit von der Partie sind auch wieder ein paar bekannte Gesichter: Hormonmonster, Depri-Kittys und natürlich der Schamgefühl-Hexer. Die Handlung spielt diesmal an ihrem Arbeitsplatz. „Human Resources“ verspricht noch frecher, anzüglicher und schräger zu sein. Streamen könnt ihr die erste Staffel ab jetzt bei Netflix.

Im Dutzend noch billiger

Neuauflage von einem alten Klassiker. Diesmal schlüpfen Gabrielle Union und Zach Braff in die Rollen der Multitasking-Eltern von zehn Kindern. Gemeinsam meistern die beiden den hektischen Alltag einer Großfamilie und schmeißen wie ganz nebenbei auch noch ein gemeinsames Frühstücksrestaurant. Als das expandieren soll, steht ein Umzug für die Großfamilie an. Nicht alle in der Familie finden die Idee gut. Streamen könnte ihr „Im Dutzend noch billiger“ jetzt bei Disney+.

Was läuft heute?

