Was läuft heute? | Weil wir Champions sind, Dark Web: Cicada 3301, Annika

Weil wir Champions sind

In Andreas Leben geht gerade so einiges schief: Job weg, Frau weg und dann wird er auch noch mit Alkohol am Steuer erwischt. Jetzt heißt es für ihn erstmal Sozialstunden machen. Die soll er als Basketballtrainer mit einer neuen Mannschaft abarbeiten. Und das wird für Andreas für eine ziemliche Umstellung: Denn alle Spieler sind geistig behindert. Den Film „Weil wir Champions sind“ könnt ihr ab heute auf RTL+ anschauen.

Dark Web: Cicada 3301

Connor verdient sein täglich Brot als Barkeeper. Doch nebenbei hackt er sich auch mal in die Computer seiner Kundschaft, wenn die zu wenig Trinkgeld geben. Dadurch wird eine Geheimorganisation auf ihn aufmerksam, die den besten Hacker weltweit sucht. Ob Connor das ist und wie gefährlich die Organisation werden kann, seht ihr in „Dark Web: Cicada 3301“ auf Prime Video.

Annika

Als Detective Inspector der Marine-Einheit ist Annika Strandhed für alle rätsehafte Morden in, auf oder in der Nähe vom Wasser verantwortlich. Gemeinsam mit ihrem Team löst sie die besonders blutigen Fälle und das mit teilweise ungewöhnlichen Mitteln. Auch ihr Privatleben ist nicht immer so einfach, denn ihre Teenagertochter entfremdet sich immer weiter von ihr und Annika muss sich auch hier etwas einfallen lassen. Die erste Staffel von „Annika“ könnt ihr mit dem Sky Ticket streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.