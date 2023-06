Was läuft heute? | Welcome To Flatch, Margot und die Hochzeit, Mortal Kombat

Welcome To Flatch

Flatch ist eine imaginäre Kleinstadt in Ohio. Dort wird das Leben der eigensinnigen Bürgerinnen und Bürger für eine Dokumentation von einem Kamerateam begleitet. In der ersten Staffel der Mockumentary ging es um die beiden Cousins Kelly Mallet und Shrub Mallet, die alles dafür tun, um der Langeweile ein Ende zu setzen. Jetzt bekommt die Kleinstadt in der zweiten Staffel mit Barbara Flatch eine neue Figur. Die neuen Folgen von „Welcome To Flatch“ könnt ihr ab heute auf WOW streamen.

Margot und die Hochzeit

Margot (Nicole Kidman) ist Schriftstellerin und nicht begeistert von dem Verlobten ihrer Schwester Pauline. Eigentlich eng befreundet, entzweien sich die beiden Schwester immer mehr, als Margot versucht, die Hochzeit zu verhindern. Pauline steht zwischen den Stühlen, denn auch ihrer Verlobter Malcom (Jack Black) kann Margot nicht leiden. Die Tragikomödie „Margot und die Hochzeit“ von 2007 könnt ihr nun auf Paramount+ gucken.

Mortal Kombat

Mehrere Auserwählte sind dafür bestimmt, die Welt vor dem Untergang zu retten. Sie alle vereint ein Drachenmahl auf ihrer Brust, das sie von ihren japanischen Ahnen bekommen haben. Unter ihnen ist der MMA-Kämpfer Cole Young, der bis vor kurzem nichts von seiner Bestimmung wusste und nun seine schlummernden Kräfte für den tödlichen Wettkampf „Mortal Kombat“ aktivieren muss. Die Vorlage des Films ist das Computerspiel „Mortal Kombat“, das es schon seit den frühen 90ern gibt. Für dieses Jahr sind noch weitere Fortsetzungen der Computerspiereihe geplant. Die Filmadaption „Mortal Kombat“ läuft ab heute auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.