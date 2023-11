Was läuft heute? | Welcome to Wrexham, Kennedy, Maria träumt – Oder: die Kunst eines Neuanfangs

Welcome to Wrexham — Staffel 2

2020 haben die Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney den etwas angeschlagenen Traditionsclub „Wrexham AFC“ gekauft. Seitdem pushen die beiden den Fußballclub mit allen Mitteln, nicht zuletzt in einer sehr erfolgreichen Dokuserie. Die zweite Staffel startet heute — und unter anderem kommt King Charles III. zu Besuch ins Stadion. Alle Folgen findet ihr ab heute bei Disney+.

Kennedy — Schicksalsjahre eines Präsidenten

John F. Kennedy gilt als einer der beliebtesten amerikanischen Präsidenten aller Zeiten. Doch der Weg bis ins Amt war nicht leicht, auch wenn das nach außen vielleicht immer so perfekt gewirkt hat. Die Doku „Kennedy — Schicksalsjahre eines Präsidenten“ schaut sich sein Leben mit allen Erfolgen und Misserfolgen an. Ihr findet sie ab heute online first in der ARD-Mediathek.

Maria träumt — Oder: Die Kunst eines Neuanfangs

Maria ist Mitte 50 und hat gerade einen neuen Job in der Pariser Akademie der schönen Künste angefangen. Als Reinigungskraft kommt sie hier das erste Mal mit Kunst in Berührung und Schritt für Schritt fängt sie an, sich zu verändern. Ihr könnt „Maria träumt — Oder: Die Kunst eines Neuanfangs“ jetzt auf Wow streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.