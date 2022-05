Was läuft heute? | Wellington Paranormal, 37°: Sein Leben mit dem Vergessen, Re: Sex aus Armut – Zwangsprostitution in Europa

Wellington Paranormal

Auch in der vierten Staffel der Comedy-Horror-Serie “Wellington Paranormal” hat die Polizei-Spezialeinheit um Sergeant Maaka es wieder mit einer ganzen Reihe sonderbarer Fälle zu tun. Die Geisterjäger-Cops begegnen auf ihrer nächtlichen Patrouille zum Beispiel einer Reihe an mysteriösen Flüchen. Die vierte und letzte Staffel von „Wellington Paranormal“ könnt ihr bei Sky Ticket anschauen.

37°: Sein Leben mit dem Vergessen – 55, Diagnose Demenz und noch mittendrin

1,6 Millionen Menschen sind in Deutschland an Demenz erkrankt, die meisten davon sind ältere Leute. Lediglich drei Prozent der Demenzkranken sind jünger als 65. Einer davon ist der 55-jährige Bernhard. Die Erkrankung stellt eine große Herausforderung für sein Umfeld dar. Die Doku „37°: Sein Leben mit dem Vergessen – 55, Diagnose Demenz und noch mittendrin“ begleitet Bernhard und sein Umfeld in ihrem Alltag. Ihr findet die Dokumentation in der ZDF-Mediathek.

Re: Sex aus Armut – Zwangsprostitution in Europa

Viele Frauen aus Ländern wie Rumänien oder Bulgarien zieht es in der Hoffnung auf ein besseres Leben nach Deutschland. Sogenannte Loverboys locken sie mit den Versprechen von sicheren Jobs aus ihrer Heimat und zwingen die Mädchen und Frauen dann zur Prostitution. Auch Sascha erlitt dieses Schicksal. Mittlerweile hat sie es mithilfe einer Beratungsstelle geschafft, sich eine neue Existenz aufzubauen. „Re: Sex aus Armut – Zwangsprostitution in Europa“ erzählt unter anderem Saschas Geschichte. Ihr findet die Reportage in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

