Was läuft heute? | Wer erschoss Otto Müller?, Das chinesische Phantom, Die Frau des Zeitreisenden

Wer erschoss Otto Müller?

Otto Müller ist ein umstrittener Mann. Er ist erfolgreicher Unternehmer, sowjetischer Wrestling-Champion und Frauen-Liebhaber. Doch an seinem 65. Geburtstag wird er erschossen. Die Detektive Gabriel Vanem und Agnes Maramaa nehmen ihre Arbeit auf. Unter Tatverdacht stehen vor allem Ottos Kinder, seine Ex-Frau, seine neue Geliebte, seine verschollene Schwiegertochter und ein unbekannter Neffe. In der achtteiligen Serie wird schnell klar, dass alle Verdächtigten ein Motiv haben. Folge für Folge wird klarer, wer Otto Müller wirklich war. Doch wer hat ihn letztlich umgebracht? Die estnische Serie „Wer erschoss Otto Müller?“ könnt ihr ab jetzt bei MagentaTV streamen.

Das chinesische Phantom

In der Dokumentation „Das chinesische Phantom“geht es um den chinesischen Waffenhändler Karl Lee. Die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Reporter Frederik Obermaier und Bastian Obermayer sind fünf Jahre lang seinen Spuren über vier Kontinente gefolgt. Der Waffenhändler soll nicht nur in Chinas Aufstreben als Supermacht, sondern auch in Russlands Waffen im Krieg gegen die Ukraine und in den Bau einer Atombombe durch den Iran verstrickt sein. „Das chinesische Phantom“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek anschauen.

Die Frau des Zeitreisenden

Als Clare und Henry ein Paar werden, sind sie in ihren Zwanzigern, doch begegnet sind sie sich schon vorher. Clare trifft Henry das erste Mal, als sie noch ein kleines Mädchen ist, Henry aber schon ein erwachsener Mann. Henry ist zu diesem Zeitpunkt auf Zeitreise und nicht in seiner „Normalzeit“. Er hat einen Gen-Defekt, weshalb er immer wieder plötzlich auf unbestimmte Zeit verschwindet — und er hat keine Kontrolle über seine Zeitreisen. Die Beziehung zwischen Clare und Henry stellt das vor Herausforderungen. Der Film „Die Frau des Zeitreisenden“ ist jetzt bei Prime Video verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.