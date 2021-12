Was läuft heute? | Wer wir sind und wer wir waren, Glitzer & Staub, Das Haus

Wer wir sind und wer wir waren

Nach 29 Jahren Ehe leben Grace und Edward eher nebeneinander statt miteinander. Trotzdem überrascht es Grace, als Edward ihr plötzlich verkündet, er habe sich neu verliebt und wolle sich scheiden lassen. Edwards Entscheidung zu akzeptieren, kommt für sie nicht infrage, also setzt sie alles daran, die Ehe noch zu retten. Dabei gerät Jamie, der Sohn der beiden, immer wieder zwischen die Fronten. Das Familiendrama „Wer wir sind und wer wir waren“ ist jetzt auf Sky abrufbar.

Glitzer & Staub

Männlich, stark, dominant – das ist das Bild eines Cowboys, wie es immer wieder in Filmen auftaucht. Aber wie steht es um Cowgirls? Maysun, Tatyanna, Altraykia und Ariyana sind vier junge Mädchen, deren große Leidenschaft das Bullenreiten ist. Ihr Ziel ist es, sich in der männerdominierten Welt des Rodeo zu etablieren, koste es, was es wolle. Die Dokumentation „Glitzer & Staub“ ist jetzt in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Das Haus

Deutschland, 2029: Ein Konflikt mit der rechtspopulistischen Regierung zwingt die Anwältin Lucia und den Journalisten Johann, sich in ihr hochmodernes Ferienhaus an der Ostsee zurückzuziehen. Das Haus ist so modern, dass es sich vollständig an die Bedürfnisse seiner Bewohnerinnen und Bewohner anpasst. Es weiß zum Beispiel genau, welche Temperatur das Wasser beim Duschen haben soll. Doch als sich nach einem Terroranschlag in Berlin die politischen Verhältnisse anspannen, passieren auch im Haus merkwürdige Dinge: Das Haus fängt plötzlich an, ein gefährliches Eigenleben zu entwickeln. Der Thriller „Das Haus“ ist in der ARD-Mediathek abrufbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.