Was läuft heute? | West Side Story, Against the Ice, Der Mann aus dem Eis

West Side Story

Steven Spielberg hat eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten neu aufgelegt und auf die Leinwand gebracht: „West Side Story“! Darum heißt es auf Disney+ jetzt auch wieder Jets gegen Sharks, und mitten in der Rivalität der beiden New Yorker Gangs verlieben sich Tony und Maria, obwohl sie aus den jeweils verfeindeten Lagern stammen. Spielberg interpretiert für seine Version von „West Side Story“ das Originaldrehbuch von 1957 neu und bringt komplett neue Choreographien auf die Leinwand. Aber keine Angst: Die beliebten Songs bleiben erhalten. Sehen könnt ihr „West Side Story“ jetzt bei Disney+.

Against the Ice

Um zu beweisen, dass es sich bei Grönland lediglich um eine einzelne große Landmasse handelt, bricht zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine dänische Expedition in die Arktis auf. Für den endgültigen Beweis müssen Kapitän Ejnar Mikkelsen und der unerfahrene Matrose Iver Iversen das Schiff verlassen und mit Schlitten weiter über das Eis. Dabei stellt nicht die Natur, sondern der eigene Verstand das größte Hindernis dar. Der hauseigene Abenteuerfilm „Against the Ice“ läuft ab heute bei Netflix an.

Der Mann aus dem Eis

In den Alpen der Jungsteinzeit begibt sich Kaleb auf die Jagd. Als er wieder in sein Dorf kommt, stellt er fest, dass Fremde das Dorf überfallen und seine Familie getötet haben. Also begibt sich Kaleb auf die Spur der Täter in die eisigen Höhen der Berge. Doch hier wird aus dem Jäger ein Gejagter. Der Spielfilm „Der Mann aus dem Eis“ in der Arte-Mediathek erzählt die Geschichte des wohl berühmtesten Steinzeitmenschen, heute besser bekannt als Ötzi. Natürlich ist die Geschichte von Ötzi alias Kaleb fiktiv, stützt sich aber auf den Erkenntnissen der Archäologen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.