Was läuft heute? | Westworld, Steig.Nicht.Aus!, Pelikanblut

Westworld

In einem futuristischen Freizeitpark können die Gäste ihre Fantasie ausleben. Dabei helfen ihnen sogenannte Hosts, also Androiden, die den Gästen jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Doch dann entwickeln einige Hosts ein eigenes Bewusstsein, stellen ihre Rolle infrage – und rebellieren. Der Konflikt zwischen Menschen und Androiden geht inzwischen schon in die vierte Staffel. Ihr könnt die neuen Folgen von „Westworld“ ab heute auf Wow anschauen.

Steig.Nicht.Aus!

Karl Brendt will eigentlich nur schnell seine Kinder mit dem Auto an der Schule absetzen. Doch dann klingelt sein Handy und ein unbekannter Anrufer hat eine wichtige Nachricht für ihn: Im Auto ist eine Bombe und die geht hoch, sobald jemand aussteigt. Wie Karl da wieder rauskommt, seht ihr in „Steig.Nicht.Aus!“ heute um 22:15 Uhr im ZDF oder danach in der ZDF-Mediathek.

Pelikanblut

Wiebke hat vor kurzem ein fünfjähriges Mädchen aus Osteuropa adoptiert. Doch Raya ist schwer traumatisiert und randaliert. Unter anderem steckt sie ihr Kinderzimmer in Brand. Wiebke will sie nicht aufgeben und greift zu ziemlich extremen Mitteln, um Raya zu helfen. „Pelikanblut“ könnt ihr um 21:55 Uhr auf arte anschauen oder ihr sucht euch das Drama in der arte-Mediathek raus.

Was läuft heute?

