Was läuft heute? | Westworld, The Circle, John Oliver

Westworld

In „Westworld“ treffen Science-Fiction und das Western-Genre aufeinander. Die Story spielt in einer Art Freizeitpark, in der Roboter leben, die von den Menschen nicht zu unterscheiden sind. Jetzt gibt es die dritte Staffel bei Sky. Die bietet viel Vertrautes, aber auch die eine oder andere Neuigkeit: so ist zum Beispiel Aaron Paul mit dabei, den kennen einige sicherlich noch als Jesse aus „Breaking Bad“.

The Circle

Bei „The Circle“ geht es ums große Geld. Wer gewinnt, entscheiden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei selbst. Die Krux: sie können sich nicht sehen und auch nicht direkt miteinander sprechen. Die komplette Kommunikation findet über den Circle statt, ein Chatprogramm, durch das alle vernetzt sind. Ansonsten wird die Zeit in Isolation verbracht. Für alle, die sich damit identifizieren können, startet Netflix jetzt eine neue Staffel, dieses Mal aus Frankreich.

John Olivers „Last Week Tonight“

John Oliver ist durch seine viertelstündigen Monologe auch über die Grenzen der USA hinweg bekannt. Jede Woche widmet er sich einem bestimmten Thema, mit dem er sich gesellschaftskritisch auseinandersetzt. Und obwohl viele Dinge die USA betreffen, sind sie auch hierzulande spannend – und durch Olivers Humor gleich doppelt interessant. Derzeit sendet der Host von zu Hause aus, trotzdem wird seine Sendung nach wie vor jeden Sonntag auf YouTube hochgeladen. Zeitverschiebung beachten!

Was läuft heute?

