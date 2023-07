Was läuft heute? | WHAM!, The Rookie, Kizazi Moto: Generation Fire

WHAM!

George Michael und Andrew Ridgeley sind noch Teenager, als sie zusammen die Pop-Band Wham gründen und innerhalb von vier Jahren zu Weltstars werden. 1984 schafften sie mit „Wake me up before you go-go“ den Durchbruch und schufen mit „Last Christmas“ einen der kommerziell erfolgreichsten Songs. In der neuen Netflix-Dokumentation „Wham!“ wird ihr Weg von besten Schulfreunden zu weltweiten Stars gezeigt. Ab heute ist die Doku auf Netflix verfügbar.

The Rookie

Schon lange ist John Nolan nicht mehr nur der einfach Rookie beim LAPD. Als ältester Auszubildender der Police Academy hat er in den letzten vier Staffeln einiges in Los Angeles erlebt. Hauptdarsteller Nathan Fillion, bekannt unter anderem aus „Castle“, ist auch wieder in der fünften Staffel von „The Rookie“ ganz vorne mit dabei. Die Deutschlandpremiere der fünften Staffel „The Rookie“ könnt ihr ab heute auf WOW streamen.

Kizazi Moto: Generation Fire

In der zehnteiligen Science-Fiction-Anthologie geht es um Afrofuturism, Mythologie und ganz viel Action. Die Hauptcharaktere sind starke queere Personen und zeigen uns neue Perspektiven auf. Erstmals kommen für Disney+ Animationskünstler und -künstlerinnen aus sechs afrikanischen Ländern zusammen und bringen dabei ihre ganz eigenen Stile mit ein. Produziert wurde die Serie von Oscar-Preisträger Peter Ramsey und dem südafrikanischen Produktionsstudio Triggerfish. Die Animationsserie „Kizazi Moto: Generation Fire“ könnt ihr ab heute auf Disney+ streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.