Was läuft heute? | What If…?, The Kissing Booth 3, Andere Eltern

What If …?

Was wäre, wenn Steve Rogers gar nicht Captain America geworden wäre? Sondern Peggy Carter das Supersoldaten-Serum bekommen hätte? Dann wäre wohl so einiges im Marvel-Universum anders gekommen. Die neue Animationsserie „What If …?“ stellt sich genau diese Fragen. Auch viele andere Superhelden und ihre Feinde bekommen in den einzelnen Episoden ihre Auftritte – aber oft ganz anders, als man denkt. Die Serie gibt’s jetzt auf Disney+.

The Kissing Booth 3

Elle will ihren letzten Sommer so richtig genießen, gemeinsam mit ihrem besten Freund Lee und Noah, ihrem Freund. Doch gleichzeitig muss Elle sich auch für ein College entscheiden. Das heißt aber auch, dass sie sich zwischen Lee und Noah entscheiden muss. Den dritten und finalen Teil der „Kissing Booth“-Reihe findet ihr jetzt auf Netflix.

Andere Eltern

Bei der Kindererziehung lassen sich nur die wenigsten reinreden. Vor allem die sogenannten Helikopter-Eltern sind in dieser Hinsicht etwas schwierig. Trotzdem entschließt sich eine Gruppe von Eltern, ihre eigene alternative Kita zu gründen. Begleitet wird das Projekt dabei auch noch von einem Kamerateam, dem nichts entgeht. Die Comedyserie „Andere Eltern“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.