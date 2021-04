Was läuft heute? | Why Are You Like This, Big Shot, Die Stockholm Story – Geliebte Geisel

Why Are You Like This

Die neue australische Coming-of-age-Serie „Why are you like this“ begleitet die drei besten Freunde Penny, Mia und Austin, die zusammen durch dick und dünn gehen. Sie suchen den ersten Job, die beste Party oder die große Liebe ihres Lebens. Und dabei kämpfen sie stets gegen Ungerechtigkeit an, denn die entdecken sie überall. Zynisch, unterhaltsam und lehrreich zugleich und ab heute bei Netflix für euch verfügbar!

Big Shot

Auch der Profi-Basketballtrainer Marvyn Korn (John Stamos) ist auf der Suche nach seiner wahren Bestimmung. Denn nachdem er seinen Job in der NCAA verliert, muss er als Sportlehrer an einer Mädchenschule von vorne anfangen. Doch der neue Job und die Mädchen des Basketball-Teams wecken ganz neue Seiten am sonst so ruppigen Trainer. Und auch die Mädchen werden in ihren Spielen immer besser. Die Serie „Big Shot“ könnt ihr ab heute bei Disney Plus schauen.

Die Stockholm Story – Geliebte Geisel

Man kann es sich kaum vorstellen, aber manche Geiseln entwickeln zu ihren Entführern positive Gefühle und enge Beziehungen. So auch die Bankangestellte Bianca (Noomi Rapace), die bei einem Überfall auf ihre Bank in Stockholm von Lars (Ethan Hawke) tagelang festgehalten wird. Doch Bianca ist taff und Lars humorvoll und charmant, sodass die beiden schon bald zu Verbündeten werden. Das humoristische Drama im 70er Jahre Style beruht lose auf den Begebenheiten, die dem Stockholm-Syndrom seinen Namen gaben. Ab heute könnt ihr es per Sky Ticket streamen.

