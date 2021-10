Was läuft heute? | Wie wollen wir leben?, Prestige, Schalom und Hallo

Wie wollen wir leben?

Acht verschiedene Menschen werden auf ein Boot gesetzt und sollen gemeinsam eine Antwort auf eine wichtige Frage finden: Wie wollen wir leben? Mit dabei ist unter anderem Schriftsteller Daniel Schreiber, Aktivist Raul Krauthausen und Architekt Francis Kéré. Immer wieder hält das Schiff an und verschiedene Gäste steigen zu. Auf welche Antworten die acht gemeinsam kommen, das erfahrt ihr in der Doku „Wie wollen wir leben?“ um 23:10 Uhr auf Arte und in der Arte-Mediathek.

Prestige

Zwei junge Zauberkünstler wollen die besten Tricks auf der Bühne vorführen. Daraus entsteht schnell ein unerbittlicher Konkurrenzkampf, bei dem die beiden auch vor hohen Risiken nicht zurückschrecken. Das ganze geht soweit, dass während einer Show eine Frau stirbt. Aber auch das hält die beiden nicht davon ab weiterzumachen. „Prestige“ findet ihr auf Prime Video.

Schalom und Hallo

1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte in nur 90 Minuten. Ein ziemlich großes Unterfangen, das sich Moderatorin Susan Sideropoulos vorgenommen hat. Dabei schaut sie aber nicht nur in die Vergangenheit, sondern spricht auch mit verschiedenen Menschen über jüdische Traditionen, Essen und Vielfalt. Die Doku „Schalom und Hallo“ gibt’s ab heute online first in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.