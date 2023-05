Was läuft heute? | Will Trent, Browser Ballett, Mixed by Erry

Will Trent

Special Agent Will Trent hat die höchste Aufklärungsrate innerhalb des Georgia Bureau of Investigations (GBI). Er hat ein enormes Vorstellungsvermögen und ein Verständnis für Details. Doch Will Trent hat auch eine schwierige Vergangenheit, die ihn prägt. Als Kind musste er sich durch das US-amerikanische Pflegesystem kämpfen. Deswegen setzt sich Will Trent vor allem für die Alleingelassenen ein. Er ist jedoch nicht bei allen beliebt. Die Krimiserie Will Trent steht jetzt bei Disney+ zur Verfügung.

Browser Ballett

Das mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Internet-Satireformat „Browser Ballett“ gibt es jetzt als Filmreihe. Die Hosts Schlecky Silberstein und Christina Schlag bekommen in jedem Film Besuch von bekannten Gästen. Zusammen nehmen sie 30 Minuten ein Thema in all seinen Facetten auseinander. Egal ob Medien, Politik, Friedensschwurbel oder Reichsbürger — alle werden auf die Schippe genommen. Die „Browser-Ballett“-Filme könnt ihr ab sofort in der ZDF-Mediathek anschauen.

Mixed by Erry

Ein Film mit gutem Soundtrack, das ist „Mixed by Erry“, schließlich geht es im Film auch um diesen. „Mixed by Erry“ basiert auf wahren Begebenheiten. Erry Frattasio ist ein junger Mann, der als Putzmann in einem Plattenladen in Neapel arbeitet. Doch Erry hat Ende der 1970er-Jahre andere Pläne, er will DJ werden. Mixtapes, die er für seine Freunde und Freundinnen erstellt hat, verbreiten sich unter Neapels Jugend. Erry nutzt die Chance und baut ein illegales Geschäft mit den Mixtapes auf. Deshalb ist nicht nur die Polizei, sondern auch die Maffia hinter ihm her. Den Film „Mixed by Erry“ könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

