Was läuft heute | Willy – Verrat am Kanzler, Jeanne du Barry – Die Favoritin des Königs, Tracker

Willy — Verrat am Kanzler

Willy Brandt war der erste sozialdemokratische Kanzler der Bundesrepublik und sogar bei Nicht-SPD-Wählerinnen und -Wählern beliebt. Im Jahr 1974 kam heraus, dass einer seiner engsten Mitarbeiter ein Spion der DDR war. Die sogenannte Guillaume-Affäre führte zu Brandts vorzeitigem Rücktritt. Die Doku „Willy — Verrat am Kanzler“ rollt die Guillaume-Affäre in vier Teilen auf. Ihr findet die Doku ab heute online first in der ARD-Mediathek.

Jeanne du Barry — Die Favoritin des Königs

Es war ein Skandal am Hof des französischen Königs Louis XV. Er machte die Comtesse du Barry zu seiner Favoritin, obwohl sie aus ärmlichen Verhältnissen stammte. Das wurde für die Geliebte schnell lebensgefährlich. Der Film „Jeanne du Barry — Die Favoritin des Königs“ erzählt die dramatische Geschichte mit opulenten Kostümen nach. Ihr findet den Film ab heute bei Prime Video.

Tracker

Justin Hartley kennt ihr vielleicht aus der Serie „This is us“. In der Krimi-Serie „Tracker“ spielt er einen selbst ernannten Detektiv, der es sich zur Aufgabe macht, vermisste Personen zu finden. Denn damit kann man ordentlich Geld machen — solange man weiß, wie man Fährten lesen kann. „Tracker“ gibt es ab heute bei Disney+.

Was läuft heute?

