Was läuft heute? | Willy’s Wonderland, Red Rocket, HipHop – The Future is Female

Willy’s Wonderland

In „Willy’s Wonderland“ bleibt ein Mann mit seinem Auto liegen. Weil er kein Bargeld hat, macht er mit einem Mechaniker einen Deal: Er muss eine Nachtschicht in dem Freizeitpark „Willy’s Wonderland“ schieben und dafür repariert der Mechaniker sein Auto. Klingt eigentlich nach einem guten Deal. Doch während der Nachtschicht erwachen die Figuren im Freizeitpark zum Leben. „Willy’s Wonderland“ könnt ihr jetzt bei Prime Video schauen.

Red Rocket

Pornostars sind meistens nicht bis zum Rentenalter erfolgreich. Diese Erfahrung musste auch Mikey Saber machen. Nach 17 Jahren im Pornobusiness kehrt er in seine alte Heimatstadt zurück, um dort wieder ein normales Leben zu führen. Doch nachdem er dort die junge Strawberry kennenlernt, verfällt er wieder in alte Muster. Denn Strawberry will Pornostar werden und Mikey will ihr dabei helfen. „Red Rocket “ gibt es jetzt bei WOW.

HipHop – The Future is Female

Deutschrap war lange männerdominiert. Doch immer mehr Frauen legen steile Karrieren im deutschen Hip-Hop hin. Die Doku-Reihe „HipHop – The Future is Female“ begleitet mehrere aufstrebende Künstlerinnen dabei, wie sie versuchen, im Hip-Hop Fuß zu fassen, und sie zeigt, wie viele Steine Frauen auch heute noch in den Weg gelegt werden. Ihr könnt „HipHop – The Future is Female“ jetzt bei RTL+ sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.