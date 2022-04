Was läuft heute? | Winning Time, The Curse of the Chippendales, Freiwillig in die Ukraine

Winning Time: Der Aufstieg der Lakers-Dynastie

Mit seinem Einstieg bei den L. A. Lakers schreibt Geschäftsmann Jerry Buss in den 1980ern Sportgeschichte. Gemeinsam mit den beiden Spielern Earvin „Magic“ Johnson und Kareem Abdul-Jabbar bringt er das Basketball-Team wieder ganz nach vorne. Und das nicht nur Dank neuer Spieltaktiken, sondern auch mit einer fulminanten Show. Die neue Sport-Serie mit Comedian John C. Reilly in der Rolle als Jerry Buss könnt ihr ab jetzt mit dem Sky Ticket streamen.

The Curse of the Chippendales

Ausverkaufte Shows, kreischende Frauen jeden Alters und jede Menge Alkohol und Geld – die männliche Striptease-Gruppe Chippendales feierte in den 1980er-Jahren grandiose Erfolge. Doch der Ruhm hatte auch seine Schattenseiten: die Machtkämpfe hinter den Kulissen führten schließlich zu Mord. Die Doku-Serie „The Curse of the Chippendales“ von Oscar-Preisträger Simon Chinn könnt ihr ab jetzt in der ARD-Mediathek streamen.

Re: Freiwillig in die Ukraine – Ein Deutscher zieht in den Krieg

Der russische Angriffskrieg hat bereits tausenden Menschen das Leben gekostet und Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen zur Flucht gezwungen. Tausende melden sich deshalb in der Fremdenlegion, um für die Ukraine zu kämpfen. So auch ein ehemaliger Bundeswehrsoldat aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Doku „Freiwillig in die Ukraine – Ein Deutscher zieht in den Krieg“ hat ihn auf seinem Weg begleitet. Streamen könnt ihr die Doku ab heute in der arte-Mediathek.

Was läuft heute?

