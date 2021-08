Was läuft heute? | Wir Kinder der Mauer, Stiefbrüder, Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus

Wir Kinder der Mauer

Eine Dokumentation, die Schicksale zeigt. Schicksale von Menschen, deren Leben auf die eine oder andere Weise von der Mauer und der innerdeutschen Grenze geprägt wurde. Egal, ob auf westlicher oder östlicher Seite. Wie unterschiedlich diese Schicksale sind, zeigt die Collage: Hier die westdeutschen Kommunisten, die sich in jungen Jahren in die DDR aufmachten, und dort jene, die sich mit der Schaufel daran machten, sich aus ihr herauszubuddeln. Diese innerdeutschen Gegensätze zeigt „Wir Kinder der Mauer“ ab heute in der ARD-Mediathek.

Stiefbrüder

Will Ferrell vs. John C. Reilly – so könnte der Film auch heißen. Denn die beiden werden unversehens Stiefbrüder und ziehen in ein gemeinsames Zimmer. Und dass, obwohl sie sich abgrundtief hassen. Als ihre Eltern ihnen drohen sie rauszuschmeißen, schmieden die beiden einen Plan. Aber der geht nur auf, wenn sie zusammenarbeiten. „Stiefbrüder“ ist eine klamaukige Komödie nach altem Rezept: So viele Gags wie möglich und zwei tollpatschige Hauptcharaktere sondergleichen. Den Film gibt’s heute Abend um 23:05 Uhr auf ZDFneo.

Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus

Die Nachricht hat das Land erschüttert: Ein Krankenpfleger wurde 2019 wegen Mordes an 85 Patienten und Patientinnen angeklagt. Mittlerweile hat Niels Högel seine Strafe erhalten: lebenslange Haft bei besonderer Schwere der Schuld. Wie es zu diesen schrecklichen Verbrechen kam und welche Folgen sie haben, beleuchtet die Doku „Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus“. Angehörige und Ermittler sprechen über einen Fall. Die Dokumentation ist per Sky Ticket zu sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.