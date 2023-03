Was läuft heute? | Wir können auch anders, Last Looks, Kopfgeld

Wir können auch anders

Für ein wenig Hoffnung in der Klimakrise sorgt ab heute eine neue Doku-Reihe. In der schauen sich Promis wie Annette Frier an den unterschiedlichsten Orten nach Lösungen gegen den Klimawandel um, die schon jetzt umgesetzt werden. Egal, ob Fahrradstädte oder Büros, die zu Wohnungen werden: Möglichkeiten gibt es einige und natürlich auch Menschen, die die ganzen Projekte umsetzen. Alle sechs Folgen von „Wir können auch anders“ findet ihr ab heute in der ARD-Mediathek.

Last Looks

Mitten im Wald hat sich Ex-Detective Waldo ein einsames, aber gutes Leben aufgebaut. Doch als die Frau eines bekannten TV-Stars ermordet wird, soll er beweisen, dass der Ehemann unschuldig ist. Und plötzlich steht er wieder im schillernden Los Angeles und muss sich mit exzentrischen Allüren, harten Gangstern und einem komplizierten Fall rumschlagen. Die Krimikomödie „Last Looks“ mit Mel Gibson als Tatverdächtigem könnt ihr jetzt auf Wow streamen.

Kopfgeld

Tom Mullen (auch hier: Mel Gibson) hat als erfolgreicher Self-Made-Man so ziemlich alles erreicht und ist wunschlos glücklich. Bis zu dem Tag, an dem sein Sohn entführt wird. Doch bei der Lösegeldübergabe geht einiges schief und Mullen trifft eine harte Entscheidung. Statt einen zweiten Übergabeversuch zu starten, setzt er das Geld als Kopfgeld auf die Verbrecher ein. Ob das wirklich seinen Sohn retten kann, seht ihr ab heute in „Kopfgeld“ bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.