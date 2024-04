Was läuft heute? | Wish, Crime Scene Berlin: Nightlife Killer, La Brea

Wish

Im neuesten Disney-Musical „Wish“ geht es um das magische Königreich Rosas, in dem alle Wünsche wahr werden. Zumindest fast. Damit sich das ändert, nimmt die 17-jährige Asha ihr Glück selbst in die Hand. Unterstützung bekommt sie dabei von einem kosmischen Energieball mit Namen Stern. Ihr findet „Wish“ ab heute bei Disney+.

Crime Scene Berlin: Nightlife Killer



Für True-Crime-Fans gibt es einen neuen Leckerbissen auf Netflix. Mit „Crime Scene Berlin: Nightlife Killer“ startet heute das deutsche Spin-off des beliebten True-Crime-Formats. In Staffel 1 geht es um eine Mordserie im Berliner Nachtleben, die Polizei und Partygäste 2012 in Angst und Schrecken versetzte. „Crime Scene Berlin: Nightlife Killer“ gibt es ab heute bei Netflix.

La Brea — Staffel 3

In der amerikanischen SciFi-Serie „La Brea“ spielt ein Erdloch die Hauptrolle. Dieses tut sich von jetzt auf gleich mitten in L.A. auf und verschlingt alles in seiner Nähe. Überraschung: Der Fall ins Loch bedeutet nicht den sicheren Tod. Vielmehr kommen die Opfer auf der anderen Seite in einer prähistorischen Welt heraus. In der finalen dritten Staffel gibt es vielleicht sogar den Weg zurück in die Gegenwart. Die neuen Folgen von „La Brea“ könnt ihr ab heute bei WOW streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.