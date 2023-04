Was läuft heute? | Wolf Pack, Arac Attack, Transit

Wolf Pack

Nach dem Erfolg von „Teen Wolf“ geht es im Spin-off „Wolf Pack“ diesmal um die beiden Teenager Everett und Blake. Nachdem beide während eines Waldbrands von einer mysteriösen Kreatur angefallen wurden, fühlen sie sich nicht nur zueinander hingezogen, sondern auch zu einem anderen Paar, welches 16 Jahre zuvor von der gleichen Kreatur angegriffen wurden. Alle Folgen von „Wolf Pack“ gibt es ab heute auf Paramount+.

Arac Attack

Nach einem Chemieunfall tauchen in dem kleinen Ort Prosperity plötzlich überall gigantische Spinnen auf. Die einzigen, die sich der Gefahr bewusst sind, sind Sheriff Samantha und der Mienenbesitzer Chris. Wer auf trashige Horrorkomödie und Monsterfilme steht, könnte mit diesem Film, in dem David Arquette und Scarlett Johansson zu sehen sind, viel Spaß haben. „Arac Attack“ ist ab heute auf Prime Video verfügbar.

Transit

Die Neuverfilmung des Literaturklassikers folgt Georg, wie er aus dem von Deutschland besetzten Frankreich entkommen will. Auf seiner Flucht gerät er in den Besitzt der Papiere und des Manuskripts eines berühmten Schriftstellers. Mit diesen Unterlagen will er sich den Weg in den Süden des Landes sichern. Für diese Version der Geschichte wurde die Handlung aus der Zeit des Nationalsozialismus in die Moderne verfrachtet. „Transit“ gibt es im Angebot von MUBI.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.